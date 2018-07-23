Футболист Месут Озил ушел из сборной Германии после критики за фото с Эрдоганом

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил заявил об уходе из национальной команды. Футболист объяснил это решение несправедливым отношением к нему со стороны Футбольного союза Германии. Ранее Озила в Германии раскритиковали за то, что он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В своем письме Озил, который имеет турецкие корни, заявил, что немецкий футбольный союз «оказался под большим давлением» из-за неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира. По его словам, президент союза Райнхард Гринель «обвинил» его в результатах сборной на ЧМ и призвал спортсмена «объяснить свои действия».

«Я больше не буду козлом отпущения из-за его неспособности принимать решения и некомпетентности. Знаю, что он хотел моего ухода из команды после той фотографии», — написал Озил.

Mesut Ozil is not a politician, he is a football player. Meeting with President Erdogan is not mean that Ozil is participating a political propaganda. It means that he has respect for presendent of Turkey. #GermanyMustRespectToÖzil @MesutOzil1088 #MesutÖzil pic.twitter.com/XDYYfnhGwt — political_sensitivity (@busra_4434) July 22, 2018

Он объяснил, что фотография с Эрдоганом сделана без политических целей и всего лишь помогает выразить уважение к властям страны, откуда произошла его семья. Озил назвал отношение футбольной федерации страны «расистским» и «несправедливым».

В мае два немецких футболиста с турецкими корнями, Месут Озил и Илкай Гюндоган, встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, переизбравшимся на очередной срок. Это вызвало критику со стороны Футбольного союза Германии, некоторых немецких политиков и футбольных болельщиков.

Озил выступал за национальную команду с 2009 года. 29-летний футболист провел за сборную Германии 92 матча, в которых забил 23 гола. Он также является чемпионом мира по футболу 2014 года.

На ЧМ-2018 в России футболист выходил на поле в составе немецкой сборной два раза. Германия заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.