Не менее 14 человек пострадали при стрельбе в Торонто вечером в воскресенье (5:00 мск 23 июля), говорится в сообщении городской полиции.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018

Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок, одна женщина погибла. Мужчина, который открыл стрельбу, покончил с собой.

Инцидент произошел в районе авеню Данфорт и Логан в восточной части города. На месте работают полицейские, медики и спасатели.

Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе.