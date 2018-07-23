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Не менее 14 человек пострадали при стрельбе в Торонто

Общество

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Не менее 14 человек пострадали при стрельбе в Торонто вечером в воскресенье (5:00 мск 23 июля), говорится в сообщении городской полиции.

Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок, одна женщина погибла. Мужчина, который открыл стрельбу, покончил с собой. 

Инцидент произошел в районе авеню Данфорт и Логан в восточной части города. На месте работают полицейские, медики и спасатели.

Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе.

Теги:
nt, стрельба, канада
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