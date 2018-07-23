В России появится программа отслеживания реакции региональных властей на жалобы в соцсетях

В администрации президента инициировал запуск компьютерной программы, с помощью которой будет отслеживаться реакция регионов на жалобы в социальных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к руководству двух регионов источники и троих близких к Кремлю собеседников.

Для этого планируют использовать систему «Инцидент менеджмент», которую разработало ООО «Медиалогия». К 2019 году ее планируют применять по всей стране.

«Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — уточнил собеседник издания.

В «Медиалогии» подтвердили разработку такой системы и поставку ее в ряд российских регионов.

Как рассказал собеседник в руководстве одного из регионов, система отслеживает пять соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» — на основании поиска по ключевым словам.

Результаты мониторинга попадают к администратору в региональном правительстве, который должен решить, какие сообщения требуют внимания. Затем жалобы направляют в профильные структуры — региональные министерства или муниципалитеты, которые должны ответить на сообщения.

Несколько публикаций по одной и той же теме можно будет объединять в общее дело — «инцидент», ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По словам регионального чиновника, отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе.

Со стороны Кремля этим направлением занимается замглавы администрации президента Сергей Кириенко.