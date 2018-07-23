Российский саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером ЧМ по фехтованию

Российский саблист Камиль Ибрагимов в первый соревновательный день завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию в китайском Уси.

Он уступил корейскому спортсмену Киму Юнгвану со счетом 13:15 в полуфинале. В финале кореец победил американца Эли Дершвица.

Ибрагимов заявил, что доволен качеством своей борьбы на чемпионата мира.

«И год назад, и сейчас я проиграл в полуфинале этому спортсмену, но я доволен своей борьбой с точки зрения техники — не проиграл ни одной фразы, все допущенные ошибки — мои ошибки»,— рассказал Ибрагимов.

Россияне Дмитрий Даниленко и Вениамин Решетников завершили свои выступления на стадии 1/32 финала турнира. А Константин Лоханов проиграл свой поединок на предыдущей стадии чемпионата.

Чемпионат мира в Уси продлится до 27 июля. На соревнованиях будут разыграны 12 комплектов наград.