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СК закрыл уголовное дело в отношении главы кемеровского штаба Навального

Общество

 

Следственный комитет закрыл уголовное дело против главы кемеровского штаба политика Алексея Навального Ксении Пахомовой. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Закрыли из-за отсутствия события преступления», — сказала Пахомова, добавив, что у нее есть право на реабилитацию.

Против Пахомовой было возбуждено дело по статье 297 УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). Поводом стало видео «Правосудие по-кемеровски: избили и посадили». В нем Пахомова рассказала о ходе дела в отношении блогера Станислава Калиниченко.

О возбуждении уголовного дела в отношении Пахомовой стало известно в начале мая. Тогда активистку задержали перед акцией  «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации президента России Владимира Путина.

Теги:
nt, навальный
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