По делу об избиении заключенного в ярославской ИК-1 задержали шесть человек

По делу об избиении заключенного в ярославской исправительной колонии №1 задержаны шесть человек, сообщает Следственный комитет России по Ярославской области.

В ведомстве добавили, что следствие установило все личности сотрудников, которые принимали участие в избиении.

«В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», — говорится в заявлении СК.

Ранее Следственный комитет (СК) России по Ярославской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ).

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Управление ФСИН начало процессуальную проверку.

Юристы из Фонда «Общественный вердикт», представляющие интересы Евгения Макарова, побывали в ИК-1 после его избиения и взяли с него письменные объяснения, где тот подробно описал пережитое и назвал фамилии пытавших его сотрудников колонии. Адвокат написала жалобы во ФСИН, СК и прокуратуру. СК тогда взялся провести служебную проверку. Следователь опросил участников эпизода с избиением, отсмотрел записи с видеорегистраторов и постановил, что повода для возбуждения уголовного дела нет.

Об избиениях в ярославской колонии сообщается не в первый раз. В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Адвокат организации Ирина Бирюкова отмечала, что он попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды «отбой». Защита уточняла, что избиениям подвергались также Евгений Макаров и Руслан Вахапов.

Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1, несмотря на то, что следствие просматривало записи с переносных видеорегистраторов.