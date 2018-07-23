Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы

Московский городской суд (Мосгорсуд) удовлетворил иск основателя «СУ-155» Михаила Балакина к Московской избирательной комиссии и постановил зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы в течение пяти дней после вступления решения в силу. Об этом сообщают «Ведомости».

Московская избирательная комиссия отказала Михаилу Балакину в регистрации 12 июля, объяснив это тем, что трое муниципальных депутатов отозвали свои подписи за Балакина и у того не получилось набрать необходимые 110 подписей. Согласно избирательному кодексу Москвы (п.17 ст.34), отзыв подписей не допускается.

Неназванные источники «Ведомостей» в московской мэрии ранее говорили о том, что отказ в регистрации Балакина — часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность. Они также предполагали, что основателя «СУ-155» зарегистрируют по суду.

Ранее о невозможности пройти муниципальный фильтр уже заявляли оппозиционные кандидаты Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Журналист Антон Красовский сообщил, что не смог собрать необходимое число подписей москвичей для выдвижения и не будет участвовать в выборах мэра Москвы. Своего кандидата на выборы московского градоначальника не смогло выдвинуть и «Яблоко» из-за разногласий с основным кандидатом Сергеем Митрохиным.

Мосгоризбирком уже зарегистрировал четверых кандидатов. Необходимое число подписей собрали действующий мэр Сергей Собянин, член «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и представитель КПРФ Вадим Кумин.