«Коммерсант»: сотрудника ЦНИИмаш обвинили в госизмене за передачу секретных данных стране НАТО

Научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева обвинили в государственной измене за передачу секретных данных стране НАТО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

По информации издания, ему «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО». Сам Кудрявцев вину не признает.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово».

20 июля «Коммерсант» сообщил об обысках ФСБ в ЦНИИмаше и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Пайсон привлечен к следствию в качестве свидетеля. После обысков он ушел в отставку.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что возбужденное уголовное дело может привести к изменению статуса ЦНИИмаша. Для этого генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин создал комиссию, которой предстоит разработать рекомендации по усилению безопасности института.