Правозащитника Льва Пономарева задержали за пикет в поддержку фигуранток дела «Нового величия»

Полицейские задержали исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева за одиночный пикет — он стоял у здания Генеральной прокуратуры с фотографиями двух фигуранток дела «Нового величия», Марии Дубовик и Анны Павликовой. Об этом в твиттере сообщил активист Денис Стяжкин.

Лев Пономарев прямо сейчас пикетирует Генеральную прокуратуру в защиту фигурантов "Нового величия". Уже подходили полицейские, предупредили, что до 25 июля любые акции без согласования запрещены pic.twitter.com/fNUG1ScPJA — Денис Стяжкин (@styazshkin) July 23, 2018

Активист уточняет, что полицейские предупредили Пономарева о том, что до 25 июля любые акции без согласования запрещены указом президента России — вступивший 25 мая в силу президентский указ № 202 ввел ограничения на передвижения граждан и проведение публичных акций в городах, где проходили матчи.

Ранее мать Анны Павликовой в разговоре с «Новой» сообщила о состоянии здоровья дочери после пребывания в СИЗО «Печатники»: «…явный гормональный сбой, скачет давление, головные боли мучают, вес она очень набирает, а аппетита нет, ест мало». До этого об обострении у девушки проблем с сердцем рассказывала адвокат Павликовой Ольга Карлова: «Из-за того, что Аня не проходит должного лечения, у нее обострились симптомы болезни — страшная тахикардия, судороги в ногах».

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, активистам предложил преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний» штатный сотрудник ФСБ под ником «Руслан Д.».