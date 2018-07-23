Дело обвиняемого в содействии терроризму 19-летнего Павла Гриба вернули в прокуратуру из-за ошибки

В Ростове-на-Дону в Северо-кавказском окружном военном суде началось рассмотрение дела гражданина Украины Павла Гриба, похищенного в августе 2017 года в белорусском Гомеле и оказавшегося впоследствии в краснодарском СИЗО.

19-летнего Павла Гриба обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК РФ (склонение к совершению террористического акта). Причем в обвинительном акте прокурор Ханеня указал редакцию статьи, которая действовала до 2016 года и предусматривала до 8 лет лишения свободы (в новой редакции — до 10 лет). Защита назвала это грубой ошибкой прокурора и ходатайствовала о возвращении дела прокурору для исправления.

Фото: Павел Каныгин / «Новая газета»

Судья Горелов постановил вернуть дело в прокуратуру для исправления, так как прокурор указал статью, предусматривающую более мягкое наказание. Дату следующего заседания Горелов не назначил, но продлил Грибу меру пресечения 22 октября. Он свою вину не признал.

Напомним, как считают в ФСБ, Гриб пытался убедить 17-летнюю школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство в школе №26 и взорвать его в день выпускного вечера 30 июня 2017, после чего Татьяна должна была уехать из России. Общение подростков происходило в скайпе.

Весной 2017 года к переписке Гриба и Ершовой получили доступ оперативники краснодарского управления ФСБ. А уже 4 июля они провели обыск в квартире родителей Ершовой и предложили школьнице сделку.

Смысл ее заключалась в том, чтобы Татьяна отправилась на свидание с Павлом в белорусский Гомель и обсудила с ним планы на лето — молодые люди собирались съехаться вместе, а затем отправиться в Донбасс в качестве добровольцев.

Дополнительных условий, как рассказывала сама школьница в интервью «Новой газете», сотрудники ФСБ не выдвигали. В случае, если свидание состоится, они обещали выдать ей загранпаспорт для выезда на Украину. Обещания контрразведчики не выполнили — после свидания Павел был похищен в центре Гомеля неизвестными, а спустя несколько дней оказался в Краснодарском СИЗО-1.

В интервью «Новой» Татьяна Ершова рассказывала, что теракта в школе подростки проводить не хотели, а обсуждение в скайпе было шуточным и «просто фанатазийным».

По словам адвоката обвиняемого Марины Дубровиной, в тюрьме Гриба держат в максимальной изоляции: не позволяют украинским консулам и родным доставлять необходимые лекарства, а также почту и газеты.

По просьбе Павла, переданной через родителей, «Новая» также направляла подростку экземпляры газеты, однако никакая корреспонденция до него не доходила. В своем ответе редакции начальник СИЗО Камина сообщил, что газету Павлу не приносят, так как у администрации отсутствует его письменная просьба о «подписке на периодическую печать».