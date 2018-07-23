СК России возбудил уголовное дело против судей и прокуроров Литвы из-за событий 1991 года

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против сотрудников Генеральной прокуратуры и суда Литвы о привлечении к ответственности заведомо невиновного человека (ч. 2 ст. 299 УК РФ).

Литовские правоохранительные органы подозревают около 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР в совершении преступлений во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. «По версии литовской стороны, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более 700 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщает СК.

Кроме того, бывшим военнослужащим, большая часть которых являются гражданами России, инкриминируют свержение власти в Литве, препятствование ее работе и совершение преступлений против человечности. По данным СК, уголовное преследование ведется с 2006 года.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», — отмечает СК.

Ранее в 2011 году власти Австрии задержали бывшего военнослужащего Михаила Головатова по запросу Литвы, однако затем освободили из-за необоснованности уголовного преследования. С 2014 года, сообщает ведомство, под стражей находится другой бывший военный — Юрий Мель.

Литва стала первой республикой, принявшей Акт о восстановлении независимого Литовского государства и выходе республики из состава СССР 11 марта 1990 года. Советская власть посчитала такое решение противоречащим Конституции. Массовые беспорядки с участием советских военнослужащих прошли с 11 по 13 января 1991 года в ряде городов Литвы.