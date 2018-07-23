Суд обязал «Собеседник» опровергнуть слова Марии Алехиной об условиях в нижегородской ИК-2

Измайловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Нижегородской исправительной колонии №2 к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник». Он обязал издание удалить из статьи Сергея Ежова ряд сведений об условиях в колонии и выпустить их опровержение. Об этом сообщает «Медиазона».

Решение суда касается информации по поводу рабочего времени и заработной платы осужденных: в августе 2017 года Мария Алехина рассказала «Собеседнику», о том, что рабочий день в нижегородской ИК-2, где она сама отбывала наказание, длился от 8 до 12 часов, а заключенным платили зарплаты в районе 200–300 рублей. Алехина утверждала, что администрация колонии «удерживает из полагающегося МРОТа (прим. — минимального размера оплаты труда) деньги, которые непонятно на что идут».

Редакция «Собеседника» собирается обжаловать это решение. Помимо опровержения информации, суд также постановил взыскать с него госпошлину в размере трех тысяч рублей.

Как отмечает «Медиазона», сторона защиты привлекала в качестве свидетелей по делу женщин, ранее отбывавших наказание в нижегородской колонии и подтвердивших правдивость слов Алехиной. «Когда я увидела первый квиток на 26 рублей — и 26 удержано… При этом я работала с утра до ночи. Когда я начала отказываться, меня посадили в ШИЗО», — анонимно рассказывала изданию одна из бывших заключенных.

Однако представители ИК-2 привезли на последнее заседание документы, которые якобы доказывают отсутствие нарушений трудового законодательства в отношении свидетельниц.

В своем заявлении представители колонии также требовали опровержения информации о продаже ИК-2 медицинских халатов ООО «Авангард-спецодежде» по заниженным ценам. По данным издания, компания закупает их у колонии за 450 рублей и перепродает в медучреждения по средней цене в 745 рублей.

Участница Pussy Riot Мария Алехина отбывала два года в нижегородской женской исправительной колонии по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) за акцию «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года.