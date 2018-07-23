В ЦИК подали документы на проведение референдума по повышению пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила документы о возможном проведении референдума по повышению пенсионного возраста, сообщает Интерфакс со ссылкой на секретаря комиссии Майю Гришину.

Дата заседания по данному вопросу пока неизвестна. Согласно российскому законодательству, ЦИК обязан рассмотреть документы в течение 10 дней с момента получения уведомления.

Ранее 17 июля инициативная группа от КПРФ подала документы на проведение референдума в Мосгоризбирком. «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» — такой вопрос предложили вынести на голосование. Для его проведения необходима регистрация инициативных групп не менее, чем в половине регионов России.

19 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме одного депутата — Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — с реформой не согласились. Президент России Владимир Путин, впервые комментируя повышение пенсионного возраста, заявил, что ни один из предложенных вариантов ему не нравится. Второе чтение законопроекта состоится осенью.

Об изменениях в пенсионном законодательстве правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).