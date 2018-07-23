Мосгорсуд признал законным арест участников акции Pussy Riot в финале ЧМ-2018

Московский городской суд оставил в силе наказание в 15 суток административного ареста четверым участникам Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Медиазона». Заседания по статье о ношении форменной одежды (ст. 17.12 КоАП) назначены на 25июля.

Хамовнический суд Москвы 16 июля приговорил участников акции Pussy Riot к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП).

Напомним, четверо участников Pussy Riot, Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина, выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу 15 июля.

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».