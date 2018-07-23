Следователи начали проверку после угроз адвокату, добывшей видео с пытками в ярославской ИК-1

Следователи начали проверку сообщений об угрозах адвокату правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой, обнародовавшей видео с избиением заключенного в ярославской колонии №1, сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет (СК) по Ярославской области.

«Организована доследственная проверка на предмет установления наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщил источник агентства. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Бирюкова направила заявление об обеспечении ей и ее семье мер государственной защиты на имя председателя СК Александра Бастрыкина. «Из собственных источников в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области мне стало известно, что ряд сотрудников, которые присутствуют на записи, высказывали угрозы мести в мой адрес», — говорится в письме. Адвокат покинула Россию.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Об избиениях в ярославской колонии сообщается уже не в первый раз.

После публикации видео управление ФСИН начало процессуальную проверку. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением власти (п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ) возбудил СК по Ярославской области. На данный момент известно о задержании шести сотрудников колонии.

Ирина Бирюкова и правозащитный фонд «Общественный вердикт» считают, что расследование данного уголовного дела силами областного следствия и прокуратуры не может быть эффективным. Сомнения правозащитников связаны с тем обстоятельством, что, по имеющейся у них информации, заместитель ярославского прокурора по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях состоит в родстве с заместителем начальника колонии Игитом Михайловым.