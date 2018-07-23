Верховный суд Карелии оставил историка Юрия Дмитриева под арестом

Верховный суд Карелии оставил без изменения меру пресечения главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева.

Дмитриев находится под арестом с 28 июня — Петрозаводский городской суд республики Карелия взял его под стражу на два месяца по делу о насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Днем ранее его задержали на одном из постов ДПС за нарушение подписки о невыезде из Петрозаводска, которую ему избрал Верховный суд Карелии.

«Обвинение основывается на объяснениях девочки, которые у нее взяли. Можно сказать, из нее выдавили какую-то фразу. Нет никаких доказательств того, в чем его пытаются обвинить, потому что объяснение не может быть доказательством, там даже протокола допроса нет», — рассказывал «Новой» адвокат Дмитриева.

В апреле Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Ему инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

14 июня оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии. На заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали. Оно было сделано уже после решения суда первой инстанции (экспертиза, проведенная во время следствия в 2017 году, установила, что своими действиями Дмитриев не причинил ребенку никакого вреда). Дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами».