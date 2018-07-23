Вильнюс назвал давлением на судебную систему решение СК России завести уголовное дело из-за событий 1991 года

Решение России возбудить уголовное дело против литовских прокуроров и судей является давлением на судебную систему Литвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, пишет Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

По его словам, силовые ведомства в России становятся «репрессивным инструментом, узаконивающим аннексии, оккупации и отрицающим очевидные преступления».

Линкявичюс порекомендовал фигурантам уголовного дела воздержаться от поездок в Россию и в страны, находящиеся под российским политическим и экономическим давлением. Конкретные государства министр назвать отказался.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против сотрудников Генеральной прокуратуры и суда Литвы о привлечении к ответственности заведомо невиновного человека (ч. 2 ст. 299 УК РФ). По версии следствия, литовские власти незаконно преследуют бывших военнослужащих СССР, участвовавших в массовых беспорядках в январе 1991 года.

По делу о событиях в Вильнюсе проходят 65 обвиняемых, большинство из которых граждане России. Генпрокуратура Литвы хочет пожизненно заключить под стражу экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова за совершение преступлений против человечности. Аналогичное наказание предлагают назначить для бывшего офицера КГБ Михаила Головатова, которого задержали в 2011 году в Австрии, однако затем отпустили из-за необоснованности преследования. С 2014 года, как сообщал СК России, под стражей в Литве находится другой бывший военный — Юрий Мель.

Литва стала первой республикой, принявшей Акт о восстановлении независимого Литовского государства и выходе республики из состава СССР 11 марта 1990 года. Советская власть посчитала такое решение противоречащим Конституции.

Массовые беспорядки с участием советских военнослужащих прошли с 11 по 13 января 1991 года в ряде литовских городов. По данным Литвы, при попытке штурма советскими военными телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, более 1000 получили ранения разных степеней тяжести.