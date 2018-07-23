Ведущий НТВ попросил СК проверить на экстремизм выступления блогера Данилы Поперечного

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин написал заявление в Следственный комитет (СК) России на блогера Данилу Поперечного. Об этом журналист сообщил на своей странице в фейсбуке.

Он попросил следователей проверить публичные высказывания Поперечного на предмет нарушения ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). К сообщению Норкин прикрепил стендап-выступление от 2017 года, в котором блогер рассуждает о православии.

Под видеороликом Поперечный отметил, что его программа «не направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего не пропагандирует». «Мой жизненный опыт и мой журналистский стаж, превышающий двадцать восемь лет, заставляет меня усомниться в том, что деятельность гр. Поперечного Д. А. является “просто шуткой”», — заявил Норкин.

Ранее в январе 2018 года блогер снял пародию на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. После публикации в комментариях Поперечному начали поступать угрозы, а также требования извиниться перед главой республики.

В июле 2017 года Данила Поперечный был одним из тех, кто выступил с просьбой исключить блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок за оскорбление чувств верующих, из списка террористов и экстремистов. В своем обращении блогеры потребовали внести изменения в ст. 282 УК РФ. Поперечный отмечал, что она написана «настолько размыто, что террористом может стать как ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран».