«Дождь»: судья получила квартиру в доме для очередников после решения в пользу мэрии Москвы

Судья Тропарево-Никулинского районного суда Москвы Айгуль Шайхутдинова в июне приобрела на особых условиях жилье в доме для расселения очередников, сообщает «Дождь» со ссылкой на Росреестр и неназванный источник. В мае она постановила снести гаражный кооператив в Тропарево-Никулино для строительства жилого комплекса.

Согласно выписке из Росреестра, она купила квартиру в Пресненском районе Москвы — согласно распоряжению правительства Москвы, квартира была снята с аукциона и продана Шайхутдиновой на особых условиях. В выписке указано имя полной тезки судьи, однако источник «Дождя» подтвердил изданию, что это была именно она.

Приобретенное судьей Тропарево-Никулинского суда элитное жилье было построено в рамках федеральной целевой программы «Жилище» и предназначено для расселения нуждающихся в льготном жилье — сирот, молодых семей и других.

Кадастровая стоимость квартиры в Пресненском районе — 12,8 миллиона рублей, но квартиры, купленные по распоряжению правительства Москвы, как отмечает «Дождь», как правило, имеют заниженную стоимость.

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Ранее Шайхутдинова вела дело по иску ОАО «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ), принадлежащего департаменту строительства Москвы, к гаражному кооперативу в Тропарево-Никулино. Мэрия Москвы передала землю под кооперативом в аренду УЭЗ, которая в свою очередь потребовала снести гаражи — в конце мая Шайхутдинова полностью удовлетворила иск.