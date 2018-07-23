Челябинский суд перевел в закрытый режим дело о смерти избитого в колонии заключенного

Металлургический районный суд Челябинска перевел в закрытый режим судебный процесс над сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), обвиняемых в избиении заключенных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление судьи от 23 июля.

Защита объяснило ходатайство «обеспечением безопасности» участников процесса, чьи личные данные могут прозвучать в суде.

Адвокат правозащитной организации «Зона права» Андрей Лепехин считает, что решение о закрытии процесса было принято на фоне публикации «Новой газетой» видео с избиением заключенного.

«У нас процесс уже близится к концу, идет он с декабря прошлого года. Сначала его посещали сослуживцы и родственники подсудимых, все было нормально. Потом он продолжался вообще без слушателей, совсем редко кто-нибудь приходил. И вдруг уже под конец процесса, когда сторона обвинения почти закончила представлять доказательства, защита ни с того ни с сего выступает с таким ходатайством», — рассказал он.

Четверых сотрудников ФСИН — Владимира Малинина, Александра Донцова, Виктора Завиялова и Виктора Подкорытов — обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году Малинин и Донцов жестоко избили заключенного Султана Исраилова в исправительной колонии №2. После этого они надели ему на шею петлю, сделанную из шарфа, и привязали конец к решетке окна, чтобы зафиксировать осужденного в одном положении. Позднее его нашли мертвым. Кроме того, оперативников обвиняют в избиении другого осужденного по фамилии Черников. В данный момент он находится в ИК-2.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, датированное июнем 2017 года, из ярославской колонии №1, на котором несколько сотрудников ФСИН жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, шестеро участников избиения задержаны.

Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Следователи начали проверку по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).