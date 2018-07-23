СК начал проверку в отношении следователя, отказавшего в возбуждении дела о пытках в ярославской ИК-1

Следственный комитет (СК) по Ярославской области начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии №1. Об этом сообщает издание 7х7 со ссылкой на пресс-секретаря управления СК Кристину Гузовскую.

По информации Гузовской, Свирский уволился по собственному желанию в ноябре 2017 года.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, побываваший в колонии, заявил, что год назад у следственных органов не было материалов с видеорегистратора. «Это страшное зрелище. Десять минут не для слабонервных. То, что мы увидели, абсолютно опровергает те выводы, которые были сделаны следственными органами год назад», — сообщает издание 76.ru.

По словам Федотова, следователь мог прийти к «правильным выводам», если бы использовал другие вещественные доказательства.

В мае 2017 года 22-летний следователь Радион Свирский принял присягу. Избиение заключенного в колонии случилось всего через месяц. Посмотрев видеозаписи, Свирский «не обнаружил» на них состава преступления. Выводы его проверки утвердило начальство. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Ярославской области

В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении в ИК-1 фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, а также осужденных Евгения Макарова и Руслана Вахапова. Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1, несмотря на то, что следствие указывало, что просматривало записи с переносных видеорегистраторов.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

РБК со ссылкой на источники во ФСИН сообщил о начале проверок в управлении ФСИН по Ярославской области. По их данным, в комплексных проверках принимают участие сотрудники управления «М» ФСБ (подразделение по надзору за деятельностью МВД РФ), центрального аппарата ФСИН, а также СКР. Предметом проверки стал отказ в возбуждении уголовного дела по факту избиения в колонии заключенного.