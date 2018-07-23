Мосгорсуд оставил замдекана юрфака МГУ под стражей

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, ранее заключившего в СИЗО замдекана юрфака МГУ им. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Его обвиняют в мошенничестве.

Тем самым, Мосгорсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу защиты арестованного.

Степанов-Егиянц отрицает свою вину. Его адвокаты в судебном заседании ссылалась на грубые и явные, по их словам, противоречия фактическим обстоятельствам и "на нестыковки в действиях и процессуальных документах следствия". Прокурор же, уделив своему выступлению две минуты, просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В своём заключительном слове Степанов-Егиянц В.Г. обратился к суду, рассказав, что своих студентов он всегда учил тому, что “право - это искусство добра и справедливости” и просил суд не отказать ему в справедливом судебном решении.

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“Я раньше водил для своих студентов экскурсии по местам лишения свободы, так теперь арестанты надо мной подшучивают, что я отправился на углубленную экскурсию”, - отметил также замдекана юрфака.

Следователь в судебное заседание не явился.

Мосгорсуд не нашел оснований для применения более мягкой меры пресечения, оставив Степанова-Егиянца под стражей до 7 сентября 2018 года.

Николай Сизиков