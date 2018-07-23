Родственники тюремщика из «пыточного видео» пожаловались на «Новую» и «Общественный вердикт»

Адвокатам «Общественного вердикта» стало известно о жалобе, поданной в правоохранительные органы родственниками одного из участников пытки в ярославской колонии. Имя этого человека упоминается в списке мучителей, который составил «Общественный вердикт» и опубликовала «Новая».

Как пишут родственники в своей жалобе,

этот человек якобы проходил практику в ИК-1, и, хотя действительно присутствовал в «классе воспитательной работы» в момент, когда там пытали Макарова, сам в этом мероприятии участия не принимал.

«Новая» и «Общественный вердикт» выясняют имя практиканта.

Напомним, после публикации «Новой газеты» инцидент в ИК-1, случившийся 29 июня 2017 года, стал предметом срочного разбирательства в СК и ФСИН. На данный момент шестеро сотрудников ИК-1 стали фигурантами уголовного дела.

СК ведет расследование и в отношении молодого следователя Радиона Свирского, год назад отказавшего в возбуждении уголовного дела по результатам проверки инцидента. Как указано в заключении 22-летнего следователя, в видеоматериалах не обнаружено признаков превышения полномочий сотрудниками колонии, они действовали «адекватно ситуации».

Однако теперь в СК утверждают, что следователь не смотрел видео с регистраторов на сотрудниках ФСИН. Тем не менее, в распоряжении «Новой» есть полный текст «отказного постановления» Свирского.