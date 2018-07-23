В Туве объявили карантин после обнаружения сибирской язвы

Глава Тывы ввел карантин по сибирской язве на территории стоянки чабанов в Барлык Барун-Хемчикском кожууне (районе) республики. Границы угрожаемой зоны определены в радиусе пяти километров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор.

В самом Барун-Хемчикском районе выставлены контрольно-пропускные пункты со спецбарьерами. Здесь временно запрещены забой и передвижение скота, а также продажа мяса на ярмарках.

Как 22 июля писал глава региона в соцсетях, в районе были выявлены два чабана с соответствующими симптомами — язвами на коже. Двое мужчин предположительно заразились после забоя скота на чабанской стоянке.

Ранее в Барун-Хемчикском районе началась вакцинация — по данным Роспотребнадзора, на 12 стоянках уже привито более 30 чабанов.

Сибирская язва — это острое инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, оно может передаваться человеку. Бактерия сибирской язвы обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам.

В результате крупной вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2016 году погиб один подросток и были госпитализированы около 90 человек. Карантин был объявлен в конце июля, от сибирской язвы также погибло более 2 тысяч оленей.