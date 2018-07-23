Стоимость нацпроекта «Демография» составит 3,5 трлн рублей

Общий объем финансирования национального проекта «Демография» составит более 3,5 трлн рублей. Об этом на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения. В каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной», — сказал Медведев.

Он добавил, что в рамках нацпроекта по демографии должна быть усовершенствована деятельность центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики.