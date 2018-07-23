ФСИН: заключенный ярославской колонии Макаров провоцировал охранников

Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявил, что избитый заключенный Евгений Макаров сознательно провоцировал сотрудников ярославской колонии ИК-1. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников». При этом он признал, что «сотрудники не должны были допустить произошедшее».

«Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», – отметил он.

Рудый добавил, что видеозапись избиения велась младшим инспектором и, возможна, была продана позднее. Он также отметил, что сотрудники колонии пытались скрыть видеозапись при проверке.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии №1.

В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении в ИК-1 фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, а также осужденных Евгения Макарова и Руслана Вахапова. Тогда Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в отношении избитых заключенных и присвоил делу статус приоритетного рассмотрения. Однако ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1, несмотря на то, что следствие указывало, что просматривало записи с переносных видеорегистраторов.