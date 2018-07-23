В отборочном раунде Лиги чемпионов ФК «Спартак» сыграет с победителем матча ПАОК—«Базель»

Российский футбольный клуб «Спартак» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем матча между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем». Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

#UCL 3rd qualifying round draw ✔️



Benfica v Fenerbahçe 🤩 pic.twitter.com/qheMyIQYWK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 23, 2018

Первый матч «Спартака» пройдет 7 августа в гостях, ответный — 14 августа дома. Время начала матчей будет объявлено позднее.

Проигравший в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

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Первый матч ПАОК —«Базель» пройдет 24 июля в греческих Салониках, ответный — 1 августа в Базеле. В сезоне 2017/2018 ПАОК и «Базель» заняли вторые места в национальных чемпионатах.