Интерфакс: в деле о передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии появился еще один фигурант

В деле о госизмене в головной научной организации «Роскосмоса», связанном с передачей на Запад данных о гиперзвуковом оружии, появился еще один подозреваемый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию о появлении в деле втором фигуранта также рассказал источник Интерфакса.

«В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран», – сказал собеседник ТАСС, уточнив, что второй фигурант арестован.

Об аресте первого подозреваемого 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово». По данным «Коммерсанта», Кудрявцева обвинили в государственной измене за передачу секретных данных стране НАТО. Сам Кудрявцев вину не признает.

В «Роскосмосе» сообщили, что дело о госизмене связано с событиями 2013 года.