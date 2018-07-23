Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу на фоне сообщений об обысках

Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу на фоне сообщений СМИ о проведении в ее офисе следственных действий с изъятием электроники и другого товара. Соответствующее объявление размещено сайте магазина. Когда работа будет восстановлена – не уточняется.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон, как только магазин заработает, мы вам перезвоним»,— говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» на улице Мастеркова в Москве проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска источник ТАСС не уточнил.

В 2013 году,Forbes сообщал об обысках в«Плеер.ру» по делу о похищении устройств iPhone и iPad. Следователи проверяли накладные на товар и трудовые книжки работников, поскольку в причастности к преступлению подозревался бывший сотрудник магазина.