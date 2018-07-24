Олимпийского чемпиона Райана Лохте отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте отстранили от соревнований на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).

Поводом для расследования стала фотография в инстаграме спортсмена, на которой ему делают инъекцию через капельницу. Лохте ввели внутривенно разрешенный препарат больше допустимых 100 мл за 12 часов. У спортсмена не было специального разрешения. Он признал свою вину и содействовал расследованию.

wow i can’t believe the usada suspended ryan lochte from swimming for posting this photo of him getting robbed at gunpoint in rio pic.twitter.com/4hIkXe6btj — Alexis Novak (@AlexisGirlNovak) July 24, 2018

Неизвестно, для чего Лохте потребовалась внутривенная инъекция. Yahoo Sports отмечает, что клиника, в которой проводилась процедура, предлагает лечение от мигрени и аллергии.

33-летний Райан Лохте — 18-кратный чемпион мира по плаванию. Он завоевал золотые медали на четырех Олимпиадах подряд. На этой неделе спортсмен должен был принять участие в национальном турнире Philips 66 в Калифорнии.