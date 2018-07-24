Москалькова пообещала помочь с госзащитой адвокату Ирине Бирюковой, добывшей видео с пытками в ИК-1

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала оказать помощь в государственной защите адвокату Ирине Бирюковой, обнародовавшей видео с пытками в ярославской исправительной колонии №1.

«На нее распространяется закон о государственной защите участников уголовного процесса. Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью, в предоставлении ей государственной защиты», — цитирует слова омбудсмена Интерфакс.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов рассказал о том, что заключенный Евгений Макаров, избитый на видео, перенес сильный стресс. После этого руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) распорядилось обеспечить безопасность его психологического и физического состояния до конца срока.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В апреле 2017 года фонд «Общественный вердикт» рассказывал об избиении в ИК-1 Макарова, а также другого осужденного Руслана Вахапова и фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих.

Тогда ярославский суд признал законным отказ в расследовании дела об избиении заключенных в ИК-1, несмотря на то, что следствие указывало, что просматривало записи с переносных видеорегистраторов. СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который вынес отказное постановление.