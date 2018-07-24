Титов заявил об отмене розыска восьми обратившихся к нему бизнесменов

Генеральная прокуратура России отменила международный розыск восьми бизнесменов, уехавших из России из-за уголовного преследования, сообщил РБК уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В их число входят калужский предприниматель Леонид Кураев, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук, экс-владелец холдинга «Авиачартер» Михаил Шаманов, экс-руководитель «Дело-Центра» Дмитрий Паньков, гендиректор «Агро-Информ» Алексей Кузнецов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, владелец СК «Славяне» Юрий Погибу и предприниматель Евгений Петров.

В Генпрокуратуре рассказали, что расследование продолжится без применения ареста в случае их добровольной явки к следователю.

Титов также сообщил, что МВД России прекратило уголовное дело о хищениях ОАО «Амурметалл», возбужденное против Петрова. В отношении Шаманова и Кураева мера пресечения изменена на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования, в феврале 2018 года. После он объявил, что у него есть список предпринимателей, желающих вернуться в Россию. По данным РБК, заявки подали 34 человека. Список передали президенту Владимиру Путину. Он поручил силовым ведомствам выработать «согласованные решения» по всем фигурантам до 23 июня.

15 июня в Россию вернулся Сергей Капчук, который вместе с братом Константином стал фигурантом дела о хищении 2 миллиардов рублей. Он заявил, что Интерпол снял его с международного розыска два года назад из-за отсутствия состава преступления.