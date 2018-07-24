Не менее 50 человек погибли от лесных пожаров в Греции

От лесных пожаров в окрестностях Афин погибли не менее 50 человек, сообщает DPA.

По данным Reuters, пострадали более 100 человек. Большинство из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Wildfires near Athens, Greece, have killed more than 20 people and hospitalized nearly 70 others https://t.co/Bg3QJubuoZ pic.twitter.com/AF9fOdoch1 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) July 24, 2018

Ранее сообщалось о 24 жертвах пожарах в курортном районе Мати, который находится в 30 км от Афин. Еще 26 человек были найдены сотрудниками «Красного Креста» вблизи порта Рафина.

Российское посольство в Греции сообщило, что среди погибших, по предварительным данным, граждан России нет.

На юго-востоке Аттики введено чрезвычайное положение. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился за помощью в тушении пожара к странам Европейского союза. По данным «Би-би-си», на призыв откликнулись Италия, Германия, Польша и Франция.