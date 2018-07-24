Госдума окончательно приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, сообщает РИА Новости.

Как отмечают «Ведомости», за законопроект проголосовала только фракция партии «Единая Россия». Как и в случае с голосованием по пенсионной реформе, все остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — выступили против.

Повышение налога на 2% поможет в течение 6 лет принести в бюджет около 2 триллионов рублей, необходимых для выполнения «майских указов» Владимира Путина. Так, по рассчетам министерства финансов, эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 миллиардов рублей в 2019 году, а также 678 и 728 миллиардов в 2020-м и 2021-м годах соответственно.

Документ внесло правительство 16 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на повышение ставки, льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

В данный момент налог на добавленную стоимость в России составляет 18%. На некоторые товары и услуги распространяется НДС в 10% и 0%. Льготы распространяются на продукты питания, детские товары, книги, учебную литературу и лекарства.

Т.н. «майские указы» Владимира Путина (полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») содержат указание правительству о мерах для «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.