СМИ: в правительстве Курганской области проходят обыски

В здании правительства Курганской области проходят обыски, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона. Официального подтверждения пока нет.

Znak.com со ссылкой на источники сообщает, что обыски проходят у заместителя губернатора Курганской области по экономическому развитию Сергея Чебыкина и они могут быть связаны с тем, что его подозревают в совершении коррупционного преступления. По данным издания, уголовное дело в отношении Чебыкина не возбуждено.

Напомним, с января по март в Дагестане прошли масштабные проверки «состояния законности в республике». Были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, замначальника республиканской таможни Араз Галимов и глава Дербентского района Магомед Джелилов.