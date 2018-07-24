На жительницу Хакасии завели дело о призывах к экстремизму из-за поста о притеснении коренного населения

Управление ФСБ по Хакасии предъявило обвинение в призывах к эстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) Лидии Баиновой из-за поста во «Вконтакте» о притеснении хакасов в республике, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на текст постановления. Информацию также подтвердил адвокат правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Женщина написала гневный пост после того, как дети в игровой комнате одного ресторана Абакана не пустили внутрь ее дочь со словами «вход только русским». Она описала этот случай, а также вспомнила и другие: «Моя мать и отец постоянно натыкались на едкости, типа как так, вроде, хакасы, а в центре трешку получили, или хакаска, а одета так хорошо и т.д.», — приводит текст ее публикации «Тайга.инфо» (сейчас пост нельзя найти на ее странице — Баинова по совету знакомых удалила его из соцсети еще до возбуждения дела).

ФСБ особенно заинтересовали следующие строки в публикации: «В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!». Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что ради возрождения хакасского языка Баинова призывает к насилию в отношении как хакасского населения, так и регионального правительства.

Баинова не признает свою вину и считает причиной преследования свою общественную деятельность: она популяризатор хакасской культуры, выступает за сохранение народных традиций и языка, в начале июля участвовала в музыкальном фестивале национальных культур.

По словам адвоката Баиновой, проводить экспертизу заказали «представителю регионального штаба ОНФ (прим. — общероссийского народного фронта)» — по крайней мере так ее тезку, Ольгу Якоцуц, называют на сайте самой организации.

«Там текст большой, и, по моему мнению, там одни эмоции и никакого экстремизма, хотя у меня есть опыт — я много читал по-настоящему экстремистских текстов, — рассказал «Новой» адвокат Баиновой Владимир Васин. — К тому же, при проведении экспертизы была нарушена методология. В самой экспертизе нет полного текста, автор вырвал из контекста определенные фразы и сказал: «вот это и вот это плохо». К тому же эксперт вышел за пределы своих полномочий: ему одни вопросы задают, а он отвечает на другие».

Как отмечает «Тайга.инфо», хакасы — этническое меньшинство в республике Хакасия. Так, во время переписи населения 2010 года к ним себя причислили только 12% жителей региона, в то время как 80% отнесли себя к русским.

Согласно статистике информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году по статьям, регулирующим публичные высказывания, были осуждены 658 человек. По статье о призывах к экстремизму (ст. 280 УК), которую вменяют Лидии Баиновой, — 170 человек.