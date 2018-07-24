В Госдуме предложили распространить нормы об иноагентах на физических лиц

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский предложил распространить действие норм об иностранных агентах на физических лиц, передает ТАСС.

«В России предусмотрено лишь административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, таковыми могут признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако, коллеги, все в наших руках, мы все можем изменить», — сказал он на заседании Госдумы.

При этом Боярский упомянул о деле россиянки Марии Бутиной, которую ранее задержали в США по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Напомним, Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Изначально ей вменялся лишь сговор с целью работы инагентом без регистрации, но затем ей предъявили обвинение в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени своего «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями. Как сообщало издание The Washington Post, Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева.