Суд оштрафовал активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку Сенцова

Тверской районный суд оштрафовал активистку Наталью Савоськину на 15 тысяч рублей за раздачу листовок в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом «Новой газете» рассказала она сама.

Савоськину признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Защита намерена обжаловать решение суда. Адвокат Роман Киселев считает, что 202-й указ президента, запрещающий проводить несогласованные пикеты и митинги во время Чемпионата мира по футболу в ряде городов, противоречит российской конституции. Активистка свою вину не признала.

Ранее 12 июля суд оштрафовал на 20 тысяч рублей актеров Театра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского за проведение пикета у ОВД «Китай-город».

Савоськину задержали 18 июня в Москве за раздачу информационных листовок на русском и испанском языках о деле Олега Сенцова. Мария Чупринская вместе с актером Театра.doc Григорием Гандлевским и художницей Алисой Сафиной встретили Савоськину в момент задержания и проследовали за ней до ОВД «Китай-город».

Затем они также были задержаны в жесткой форме. По версии суда, Чупринская и остальные активисты провели несогласованный пикет у здания отдела полиции.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.