В Чебоксарах мэрия объявила о наборе в «кибердружину»

Администрация Чебоксар объявила набор в «кибердружину». Об этом сообщается на сайте Московского района города.

В «кибердружину» может вступить любой желающий в возрасте от 18 лет. Дружинники должны будут противодействовать распространению в интернете «противоправной информации» и той, что может нанести «вред физическому и нравственному здоровью детей и молодежи». Также в обязанности дружинников входит создание «позитивного контента, поддержка комфортной и безопасной среды» в интернете.

Для того, чтобы вступить в «кибердружину», необходимо заполнить анкету на сайте района. В ней нужно указать личные данные, адрес электронной почты, а также ссылки на профили в соцсетях.

Как рассказали «Новой газете» в отделе молодежи администрации Чебоксар, «кибердружина» уже почти набрана. Она будет работать на базе администрации города. Дружинники при нахождении противоправной информации «отправляют жалобу в соответствующие органы, и идет блокировка того или иного материала».

Ранее Следственный комитет России (СК) по Алтайскому краю опубликовал видеоролик, в котором рассказывает про ответственность по статьям 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В мультфильме рассказывается про 16-летнего подростка Илью, который репостил в социальной сети видеоролики и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или по национальности, и активно комментировал такие посты. Авторы ролика говорят, что судимость закроет многие цели перед подростком, так как «свою юность он проведет за решеткой». В мультфильме также раскрывается содержание статей 280 и 282 УК и рассказывается, что относится к экстремистским действиям.