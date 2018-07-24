ФСИН создаст региональные комиссии для проверки жалоб о пытках в колониях

В регионах России появятся комиссии по рассмотрению заявлений о жалобах на пытки в исправительных колониях — соответствующие указания дал глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко, сообщает Интерфакс.

После своего создания комиссии рассмотрят все случаи применения физической силы и специальных средств за прошедший год, а также устройство работы штрафных изоляторов. Персональную ответственность за отсутствие препятствий работе комиссии будет нести начальник управления ФСИН по региону.

Агентство связало указания главы ФСИН с публикацией «Новой» оказавшейся в распоряжении «Общественного вердикта» видеозаписи пыток (18+) в ярославской исправительной колонии №1.

Видео было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии №1.

На фоне публикации видеозаписи пыток в ярославской ИК-1 и общественного резонанса суд в Челябинске 23 июля перевел в закрытый режим судебный процесс над сотрудниками ФСИН, обвиняемых в избиении заключенных.

По версии следствия, в 2015 году сотрудники челябинской ИК-2 избили заключенного Султана Исраилова. Они надели ему на шею петлю, сделанную из шарфа, и привязали конец к решетке окна, чтобы зафиксировать осужденного в одном положении — позднее его нашли мертвым. Кроме того, их обвиняют в избиении другого осужденного, который в настоящее время также находится в ИК-2.