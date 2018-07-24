В Брянской области задержали сотрудника колонии после смерти заключенного от пыток

Следственный комитет по Брянской области завел уголовное дело на сотрудника исправительной колонии №6, который обвиняется в смерти заключенного после пыток. В настоящее время подозреваемый сотрудник ФСИН задержан. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, сотрудник колонии «ограничил движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии». Телеграм-канал Mash, не называя источники информации, утверждает, что сотрудник колонии якобы пристегнул заключенного наручниками к столу, после чего завязал ему лицо простыней.

Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее глава ФСИН Геннадий Корниенко постановил создать в регионах России комиссии по рассмотрению заявлений о жалобах на пытки в исправительных колониях. Интерфакс связал его указания с публикацией «Новой» оказавшейся в распоряжении «Общественного вердикта» видеозаписи пыток (18+) в ярославской исправительной колонии №1.

Напомним, видео было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии №1.

На фоне публикации видеозаписи пыток в ярославской ИК-1 и общественного резонанса суд в Челябинске 23 июля перевел в закрытый режим судебный процесс над сотрудниками ФСИН, обвиняемых в избиении заключенных.

По версии следствия, в 2015 году сотрудники челябинской ИК-2 избили заключенного Султана Исраилова. Они надели ему на шею петлю, сделанную из шарфа, и привязали конец к решетке окна, чтобы зафиксировать осужденного в одном положении — позднее его нашли мертвым. Кроме того, их обвиняют в избиении другого осужденного, который в настоящее время также находится в ИК-2.