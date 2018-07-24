Защитой обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИМаш займутся адвокаты Команды 29

Представлять интересы обвиняемого в государственной измене ученого Виктора Кудрявцева, одного из ведущих специалистов Центрального научно-исследовательского института машиностроения, буду адвокаты правозащитного объединения Команда 29 Иван Павлов и Евгений Смирнов, специализирующиеся на делах о госизмене и шпионаже.

«К нам обратились родные Виктора Кудрявцева, мы уже заключили с ними соглашение и в ближайшие дни собираемся встретиться с подзащитным, - сообщил «Новой газете» руководитель Команды 29 Иван Павлов. - Кудрявцев сейчас находится в СИЗО Лефортово, и мы уже можем заявить, что избранная мера пресечения чрезмерно жестока: он является самым пожилым заключенным Лефортово и, учитывая его возраст и состояние здоровья, необходимость его нахождения в изоляторе невозможно оправдать никакими правовыми основаниями».

Виктор Кудрявцев был задержан после обысков, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации «Роскосмос». По данным газеты «Коммерсант», 74-летнему Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. По словам сына арестованного Ярослава Кудрявцева, его отец вину не признает.