В Иркутской области мужчина с инвалидностью рассказал об избиении полицейскими

Житель города Братска Иркутской области Максим Безденежных рассказал о нападении двух полицейских, которое произошло на крыльце его дома. Об этом сообщают «Сибирь. Реалии».

Безденежных, вынужденный по состоянию здоровья передвигаться в коляске, заявил об избиении в Следственный комитет (СК) по Братску, однако уголовное дело по факту произошедшего не завели.

Как сообщили в СК по Иркутской области изданию «Тайга.инфо», в настоящее время по делу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По словам Безденежных, полицейские приехали на вызов его соседей и потеряли рядом с домом рацию. «Девушка, стоявшая у подъезда, нашла рацию. Думали, что с ней делать – в итоге положили ко мне в коляску, я собирался еще побыть на улице, если что – передал бы ее полицейским», — рассказал Безденежных. Затем, по его словам, приехал наряд. Он спросил у сотрудников правоохранительных органов, что они потеряли, полицейские не ответили и зашли в подъезд. Затем они «вылетели» из дома, «подняли коляску» и достали рацию.

Как сообщил Безденежных, в результате он получил два удара по голове. После этого полицейские уехали. Его жена позвонила в полицию. Там отказались принять вызов по факту избиения ее мужа. Безденежных обратился в СК с требованием завести уголовное дело в отношении полицейских. Через несколько дней участковый сказал, что на него заведут уголовное дело об оскорблении сотрудника полиции, если он не откажется от обвинений в избиении.

Безденежный обращался в СК, чтобы узнать о деле. Ему сообщили, что следователь, который занимается его делом, уехал в командировку и вернется только в конце июля. В ведомстве пострадавшему также сказали, что имеют право проводить проверку до августа.

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