Керлингист Александр Крушельницкий решил признаться в употреблении допинга на Олимпиаде

Российский керлингист Александр Крушельницкий, допинг-пробы которого дали положительный результате на Олимпиаде в Пхенчхане, готов признаться в употреблении мельдония. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Спортсмен согласился на досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга. По его условиям он получит дисквалификацию на два года. Соглашение может быть заключено до 9 сентября.

«Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», — рассказал президент Федерации керлинга России.

Напомним, керлингиста Александра Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали, которую они завоевали в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Причиной стало нарушение спортсменами допинговых правил: в пробе «Б» Крушельницкого нашли следы мельдония. После лишения россиян этой награды бронзу получили спортсмены из Норвегии.

Российский спортсмен заявил, что никогда не употреблял допинг, однако признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил». Слушания в Спортивном арбитражном суде он называл бесполезными и пообещал в дальнейшем сделать все, чтобы найти доказательства своей невиновности.