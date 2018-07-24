Дело о пытках в ярославской колонии передали в центральный аппарат СКР

Дело о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1 было передано в центральный аппарат следственного комитета России (СКР) по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что Бастрыкин «потребовал дать жесткую оценку не только действиям (бездействию) теперь уже бывшего сотрудника Следственного комитета по Ярославской области, но и его руководства».

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии.