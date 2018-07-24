Адвокаты обвиняемой в шпионаже Цуркан подали жалобу на препятствия в работе с материалами дела

Адвокаты бывшего топ-менеджера «Интер-РАО» Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже в пользу молдавской разведки, подали жалобу в Верховный суд на действия заместителя председателя Мосгорсуда, которые, по их мнению, «нарушают право на защиту». Об этом сообщает РБК.

Мосгорсуд запретил адвокатам копирование даже несекретных материалов дела Цуркан, сообщил изданию руководитель правозащитной инициативы «Команда 29» и адвокат Цуркан Иван Павлов. «Несекретных материалов очень много, с ними нужно работать: изучать, копировать, обсуждать с Кариной. Но нам запретили копировать и даже переписывать документы», — рассказал он. Павлов добавил, это обстоятельство затрудняет работу адвокатов и обсуждение материалов следствия с подзащитной. Он сказал, что адвокаты также направили жалобу председателю Верховного суда.

Письмо с отказом в копировании несекретных материалов подписал заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.

Напомним, Лефортовский районный суд арестовал Цуркан до 13 августа. Ее подозревают в совершении преступления по статье 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы. Позже Павлов сообщил, что ее арестовали по обвинению в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.