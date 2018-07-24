Ущерб клиентов «Натали Турс» составил более миллиарда рублей

Ущерб клиентов туроператора «Натали Турс», по предварительной оценке, составил почти 1,2 миллиарда рублей, при этом число пострадавших — около 31 тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В АТОР сказали, что основной объем туров продавался через фирму «Панорама Тур». Из-за этого большая часть туристов сможет рассчитывать только на ее страховые обязательства, которые составляют 50 миллионов рублей.

«Очевидно, что при банкротстве "Панорамы Тур" ее страховой суммы не хватит на выплаты», — сказали в ассоциации. Там также отметили, что не поможет и «чисто виртуальное объединение страховых сумм и размеров фондов персональной ответственности» участников холдинга, в который входит фирма. При объединении получится набрать 156,4 миллиона рублей. «Даже этого хватит максимум на 13% пострадавших», — объяснили в АТОР.

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Напомним, что в конце июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных полетов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, при этом регулярные полеты сохранились. Финансовая ответственность компании застрахована на 50 миллионов рублей в «Ингосстрахе». Стало известно, что из-за аннуляции туров компании «Натали Турс» пострадало более тысячи человек, около 500 из них остались в Испании и Турции. После этого компания выплатила клиентам 800 тысяч рублей за несостоявшиеся поездки.