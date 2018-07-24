Скрытие с места ДТП предложили приравнять к вождению в нетрезвом виде

МВД предложило привлекать к уголовной ответственности водителей, которые скрылись с места серьезной аварии, приравнивая их к лицам, устроившим аварию в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект вносит изменения в статью 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и дополняет части 2, 4 и 6 этой статьи словами «или скрывшимся с места его совершения». В этих частях речь идет об ответственности пьяных водителей за ДТП, в результате которого пострадали или погибли люди.

Таким образом, если поправки будут приняты, то обе категории (водители, которые скрылись с места аварии, и устроившие аварию в состоянии опьянения) будут наказываться одинаково и более жестко, чем в других случаях. Сейчас бегство с места аварии — это административное правонарушение.

По мнению координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, приравнивать людей, которые скрылись с места аварии к тем, кто совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, «конечно же нельзя».

«То, что человек был пьян, должно быть доказано. Самое правильное в это ситуации является использование уже существующих норм в Уголовном кодексе. Согласно статье 125 УК, оставление без помощи лица, находящегося в опасности, наказывается. Эта статья нуждается в небольшой корректировке, после которой человека, скрывшегося с места ДТП, будет получать дополнительное наказание», – считает Шкуматов.

Ранее Конституционный суд России постановил разработать нормы против пьяных водителей, сбежавших после ДТП и избежавших таким образом медицинского освидетельствования. Суд признал неконституционным примечание 2 статьи 264 УК России, которое на практике ставит «в более выгодное положение» пьяных водителей, сбежавших после аварии.