В Забайкальском крае 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

В Забайкальском крае 60 шахтеров, работающих на Дарасунском руднике, объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря следственного управления по Забайкальскому краю Следственного комитета (СК) России Егора Маркова.

По словам Маркова, перебои с выплатой зарплат шахтерам наблюдались с начала года, а с мая работники рудника их вовсе не получали. «На месте работают следователи, они уже побеседовали с работниками рудника, в настоящее время изымают бухгалтерские документы», — добавил он.

Ранее в прокуратуре Забайкалья агентству сообщили, что 90 работников Дарасунского рудника приостановили работу, 33 из них уведомили руководство о начале голодовки. Причиной протеста стала задержка выплаты зарплаты.

Напомним, в сентябре 2017 года работники Дарасунского рудника также объявляли голодовку из-за задержек зарплат. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее сокращенные с предприятия без погашения долгов по зарплате.

Всего под сокращение попали около 500 работников, и никто из них не получил расчетные выплаты. Через три дня после начала акции шахтерам все же выплатили зарплату, и они прекратили свою акцию.