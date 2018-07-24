Станислава Черчесова номинировали на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации. Победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне.

Также в список попали тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер хорватской сборной Златко Далич и тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Помимо этого на награду претендуют Хосеп Гвардиола (в прошедшем сезоне привел «Манчестер Сити» к победе в английской премьер-лиге), Юрген Клопп (вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов), Диего Симеоне (выиграл Лигу Европы с «Атлетико»), Зинедин Зидан (стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом»), Эрнесто Вальверде (выиграл чемпионат и Кубок Испании с «Барселоной») и Массимилиано Аллегри (стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны с «Ювентусом»).

Сборная России по футболу во главе с Черчесовым дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.